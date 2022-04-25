В Петербурге простились с российским офицером, погибшим на Украине

В Петербурге прошла церемония прощания с капитаном Александром Жихаревым. За свой подвиг военнослужащий был представлен к званию «Герой России».

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор города Александр Беглов:

«Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса — детей, женщин, стариков. Вечная память российскому офицеру Александру Николаевичу Жихареву».

За свой подвиг офицер представлен к званию «Герой России».

12 апреля в Петербурге простились с прапорщиком Артемом Пановым и подполковником Мирасом Башаковым, которые погибли в ходе военной спецоперации на Украине. Еще спустя 4 дня, 16 апреля, в Петербурге состоялись похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Петровича Фролова.

Тем временем, число погибших на Украине военнослужащих Ленобласти достигло 10 человек. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько, Романа Симакова, Никиты Аврова, Никиты Татаренко, Дмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева.