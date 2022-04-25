Стало известно, кто заплатит за разбитое вино на 6 млн рублей в петербургском ресторане

Автор: Анастасия Щербакова
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Владельцы заведения в Петербурге, где накануне обрушился винный шкаф, собираются идти в суд. По их мнению, место для хранения элитного алкоголя было некачественно собрано подрядчиком.

Как стало известно Невским Новостям 25 апреля, иск на 6 млн рублей за разбитое вино в петербургском ресторане, вероятно, будет предъявлен авторам дизайнерского шкафа для хранения вина. Цена за одну бутылку доходила до 200 тысяч рублей. Алкоголь застрахован не был.

Напомним, инцидент произошел минувшим днем.

 

 

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