Стало известно, кто заплатит за разбитое вино на 6 млн рублей в петербургском ресторане

Владельцы заведения в Петербурге, где накануне обрушился винный шкаф, собираются идти в суд. По их мнению, место для хранения элитного алкоголя было некачественно собрано подрядчиком.

Как стало известно Невским Новостям 25 апреля, иск на 6 млн рублей за разбитое вино в петербургском ресторане, вероятно, будет предъявлен авторам дизайнерского шкафа для хранения вина. Цена за одну бутылку доходила до 200 тысяч рублей. Алкоголь застрахован не был.

Напомним, инцидент произошел минувшим днем.