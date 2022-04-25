Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

«Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение», — сообщил глава государства на совещании по экономическим вопросам 25 апреля.

Такое решение, по словам Путина, призвано сделать покупку жилья более доступной и стимулировать строительство в целом. Он также добавил, что действие программы нужно продлить до конца года.

Напомним, в России с 1 апреля скорректировали условия льготной ипотеки. Ставка увеличилась до 12% вместо 7% годовых. А максимальная сумма кредита повысилась до 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, а также для Петербурга и Ленобласти. Для остальных регионов — 6 млн руб.