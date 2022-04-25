Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, соответствующее решение было принято «в целях усиления роли науки и технологии в решении важнейших задач развития общества и страны».

Основными задачами на ближайшие 10 лет станут привлечение талантливой молодежи в исследования и разработки, привлечение исследователей и разработчиков к поискам решения «важнейших задач развития общества и страны», а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки. Для их достижения будет создан соответствующий Координационный комитет.

Ранее Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.