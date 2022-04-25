В Ленобласть на поисковую экспедицию приехали более 270 человек

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти 20 апреля стартовала межрегиональная поисковая экспедиция «Ленинградский фронт», которая продлится до 10 мая.

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Фото: lenobl.ru

В поселок имени Тельмана Тосненского района на поисковую экспедицию приехали более 270 человек из 12 регионов России. Участники продолжат исследовать обнаруженный в прошлом году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений на Ижорском рубеже. В годы Великой Отечественной войны здесь держали оборону Ленинграда подразделения 55-й армии Ленинградского фронта.

В 2021 году здесь нашли многочисленные человеческие останки и элементы обмундирования времен войны. На местности обозначили второй противотанковый ров, опознали воинов из 125-й, 70-й и 268-й стрелковых дивизий. Воинское захоронение паспортизировано.

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