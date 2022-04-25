Ловить коррупционеров в России будет система «Посейдон»

Владимир Путин подписал указ о введении информационной системы для борьбы со взяточничеством «Посейдон».
Соответствующий документ появился 25 апреля на портале правовой информации.
В указе сообщается, что «Посейдон» вводится «в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений» госорганов и других организаций, в том числе в плане проведения проверок соблюдения различных антикоррупционных требований.
В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц, – говорится в документе.
Функционирование системы ляжет на администрацию президента, а оператором выступит ФСО. Также будет задействовано министерство труда и социальной защиты.
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