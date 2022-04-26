На майские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

Они будут курсировать между двумя столицами с 29 апреля по 10 мая.
По информации пресс-службы «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК»), в майские праздники между Москвой и Петербургом будут курсировать 19 дополнительных поездов.
Отмечается, что 10 поездов проследуют по маршруту «Петербург-Москва», ещё 9 — в обратном направлении.
Также два поезда будут состоять из двухэтажных вагонов.
Вам будет интересно
С расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте РЖД. По информации пресс-службы РЖД, дополнительные поезда начнут ходить с 20 апреля в...
12.04.2022 210