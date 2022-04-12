Во второй половине апреля в Петербург и Ленобласть запустят дополнительные поезда

С расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте РЖД.
По информации пресс-службы РЖД, дополнительные поезда начнут ходить с 20 апреля в Петербург и Ленобласть.
Электрички будут запущены по таким направлениям, как «Великие Луки — Невель-2», «Сосново — Кузнечное», «Зеленогорск — Санкт-Петербург», «Рощино — Кирилловское», сообщает ОЖД.
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