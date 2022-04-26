Пожилая женщина скончалась в результате тройного ДТП на КАД

Также госпитализирован мужчина.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, вечером 25 апреля на внешней стороне Кольцевой автодороги произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, водитель «Хавал» влетел в стоящий посреди проезжей части «Рено Дастер», после чего авто отбросило и оно столкнулось с «Пежо». Все случилось между съездами на Новоселье и на Таллинское шоссе.

В результате аварии погибла 67-летняя женщина, а 72-летний мужчина был госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка.