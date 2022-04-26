Фото: чемпионке Алине Загитовой грозит отчисление из университета за неуспеваемость

Как сообщает championat.com, куратор группы рассказал в мессенджере о том, что на заседании дисциплинарной комиссии принято решение вынести замечания студентам, не посещающим занятия и не аттестованным более чем по двум предметам.

В списке таких учащихся указана олимпийская чемпионка Алина Загитова, поступившая в РАНХиГС в 2020 году. Куратор подчеркивает, что студенты зачислены на очную форму, для которой пропуск по работе не является уважительным.

Из сообщений следует, что Загитовой нужно решить учебные вопросы до конца недели. Иначе, по словам куратора, ей грозит отчисление.