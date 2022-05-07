ВОВ: какие истории хранят семьи героев отечества?

Автор: Маргарита Константинова
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Во время Великой Отечественной войны произошло много трагических событий, но были также и различные казусные ситуация и героические подвиги. Многие решения, принятые в тяжелых военных условиях, привели к благополучным стечениям обстоятельств. Рассказываем, какие истории имели местно во время войны.

«Мой прадед очень необычно сбежал из концлагеря»

Степан Иванович
Фото: удостоверение о награждении.

Так начался рассказ из истории семьи Сергея. Его прадедушка Станов Степан Иванович на момент побега был в состоянии крайнего истощения — буквально скелет с натянутой кожей, поэтому место заключения в 1943 году покинул шатающейся походкой. Название лагеря никто из родственников не знает, но он находился недалеко от Кракова.

«Говорил, что было плевать, пусть уже застрелят», — сказал Сергей.

А нацисты так и не произвели в его сторону ни одного выстрела. По мнению защитника отечества, наверное, думали, что он не сможет выжить. Воспоминая тот момент, говорил «смотровые на вышке ему в след смеялись». На поле, где прошел узник, были заложены мины. Даже несмотря на нетвердую походку, а может и благодаря ей, он сумел выйти к деревне. Там Степана Ивановича местный «Баер» (родственник не знает, это титул или фамилия) взял к себе конюхом. Время, приведенное в деревне, помогло мужчине восстановиться.

Степан Иванович с семьей
Фото: Степан Иванович с семьей. Наш герой расположен в нижнем ряду.
«Он там некоторое время жил, ухаживал за лошадьми. Затем пришли наши, а он вернулся в Красную армию и продолжил воевать», — закончил повествование собеседник ivbg.ru.

Ни одного ранения за войну и работа под обстрелом врага

«Мой прадед был водителем, ездил под обстрелами и ни разу не был ранен. Плюс организовал оборону при нападении и отразил ее, за что получил медаль», — рассказал Александр.
подвиг 1
Фото: http://podvignaroda.ru

Рогаченко Иван Петрович с 1941 года являлся красноармейцем гвардии
в РККА. За свои заслуги во время войны он получил два Ордена Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени. Защитник отечества по поручению командования выезжал на поле боя и ремонтировал под артиллерийским и минометным огнем автотягачи. С февраля по май 1945 года он занимался капитально-восстановительным и средним ремонтом транспортных средств. В тот период защитник отечества смог возобновить рабочее состояние свыше 50 двигателей, что способствовало выполнению боевых заданий.

подвиг второй
Фото: http://podvignaroda.ru

Орден Отечественной войны Иван Петрович получил за храбрость, стойкость и мужество. В районе немецкого города Котбус Иван Петрович восстанавливал трофейные машины. На территории занятой советской армией в одном из домов скрывались нацисты, которые в какой-то момент открыли огонь по нашим солдатам. Товарищ Рогаченко произвел ответные выстрелы из личного оружия, а затем подполз с гранатой в руках к зданию, где прятались враги и ликвидировал огневую точку. Это произошло «скорее всего, в 45-м, ибо Котбус это уже Германия и не особо далеко от Берлина».

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