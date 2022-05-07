ВОВ: какие истории хранят семьи героев отечества?

Во время Великой Отечественной войны произошло много трагических событий, но были также и различные казусные ситуация и героические подвиги. Многие решения, принятые в тяжелых военных условиях, привели к благополучным стечениям обстоятельств. Рассказываем, какие истории имели местно во время войны.

«Мой прадед очень необычно сбежал из концлагеря»

Так начался рассказ из истории семьи Сергея. Его прадедушка Станов Степан Иванович на момент побега был в состоянии крайнего истощения — буквально скелет с натянутой кожей, поэтому место заключения в 1943 году покинул шатающейся походкой. Название лагеря никто из родственников не знает, но он находился недалеко от Кракова.

«Говорил, что было плевать, пусть уже застрелят», — сказал Сергей.

А нацисты так и не произвели в его сторону ни одного выстрела. По мнению защитника отечества, наверное, думали, что он не сможет выжить. Воспоминая тот момент, говорил «смотровые на вышке ему в след смеялись». На поле, где прошел узник, были заложены мины. Даже несмотря на нетвердую походку, а может и благодаря ей, он сумел выйти к деревне. Там Степана Ивановича местный «Баер» (родственник не знает, это титул или фамилия) взял к себе конюхом. Время, приведенное в деревне, помогло мужчине восстановиться.

«Он там некоторое время жил, ухаживал за лошадьми. Затем пришли наши, а он вернулся в Красную армию и продолжил воевать», — закончил повествование собеседник ivbg.ru.

Ни одного ранения за войну и работа под обстрелом врага

«Мой прадед был водителем, ездил под обстрелами и ни разу не был ранен. Плюс организовал оборону при нападении и отразил ее, за что получил медаль», — рассказал Александр.

Рогаченко Иван Петрович с 1941 года являлся красноармейцем гвардии

в РККА. За свои заслуги во время войны он получил два Ордена Красной Звезды и Орден Отечественной войны II степени. Защитник отечества по поручению командования выезжал на поле боя и ремонтировал под артиллерийским и минометным огнем автотягачи. С февраля по май 1945 года он занимался капитально-восстановительным и средним ремонтом транспортных средств. В тот период защитник отечества смог возобновить рабочее состояние свыше 50 двигателей, что способствовало выполнению боевых заданий.

Орден Отечественной войны Иван Петрович получил за храбрость, стойкость и мужество. В районе немецкого города Котбус Иван Петрович восстанавливал трофейные машины. На территории занятой советской армией в одном из домов скрывались нацисты, которые в какой-то момент открыли огонь по нашим солдатам. Товарищ Рогаченко произвел ответные выстрелы из личного оружия, а затем подполз с гранатой в руках к зданию, где прятались враги и ликвидировал огневую точку. Это произошло «скорее всего, в 45-м, ибо Котбус это уже Германия и не особо далеко от Берлина».