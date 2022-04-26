В Петербурге нерпа заплыла во внутренний пруд Новой Голландии – видео

В понедельник вечером, 25 апреля, сотрудники культурного пространства Новая Голландия в Петербурге обнаружили во внутреннем бассейне детеныша нерпы.

Сообщения о ластоногом уже поступили в центр спасения тюленей. Специалисты рассказали, что помочь нерпенку не так просто.

«Поймать нерпу в большом глубоком водоеме практически невозможно. Водоем этот также сообщается с петербургскими каналами и животное свободно может из него выйти», — сообщили в центре

Однако поймать его все же будет возможным, когда малыш ослабеет и сам вылезет на берег.

Ранее пухленького нерпенка заметили в Кировске.