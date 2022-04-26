Водителей Ленобласти и Петербурга предупредили о начале миграции лосей

В это время лоси неожиданно выбегают на дороги и становятся причинами серьезных аварий. Водителей Ленобласти и Петербурга предупреждают быть особенно внимательными в сезон миграции лосей.

Как правило, животные выходят на дороги, когда возвращаются на места кормежки и нагула молодняка после отела. Это происходит в основном в период с 23:00 до 02:00 и с 05:00 до 09:00.

«Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать с ним, не производите громких звуков, в сумерках всегда используйте дальний свет, в зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах, где лес подступает к краю проезжей части», — рассказали « Невским новостям » зоозащитники.

Такие аварии часто заканчиваются гибелью не только сохатого, но и людей в автомобиле. А машины после такого столкновения часто вообще не подлежат восстановлению. Кроме того, за гибель лося предусмотрен штраф — 80 тыс. рублей.