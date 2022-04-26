Volvo и Land Rover Jaguar сокращают штат вслед за General Motors

Шведская марка намерена продолжить гарантийную поддержку и готова оплачивать ввезённые в обход правообладателя запчасти, по JLR ясности пока нет.
По сведениям издания «Коммерсант», оплачивать запчасти по параллельному импорту готовы и другие автоконцерны, поскольку не могут их ввезти сами и в противном случае должны будут выкупить гарантийные автомобили.
JLR фактически уходит из России, поскольку в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. Продолжит ли холдинг поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей, неизвестно.
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19.04.2022 261