Призывники из Ленобласти не будут участвовать в спецоперации на Украине – военком Скоков

В Ленобласти продолжается призывная кампания — этой весной в армию отправятся 1 500 призывников.

Ни одного из срочников не привлекут к участию в специальной операции в Украине, об этом «Невским новостям» заявил военный комиссар Виктор Скоков. Более того, установлен запрет на отправку призывников за пределы Западного военного округа — новобранцев распределят в местные воинские части.

Скоков подчеркнул, что проведение спецоперации никак не отразится на призыве. В спецоперации участвуют профессиональные военные и военнослужащие по контракту.

Ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет до 15 июля. На службу отправятся 134 500 человек в возрасте от 18 до 27 лет.