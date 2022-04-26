В трех районах Ленобласти нашли и обезвредили боеприпасы времен войны

В минувшие выходные в трех районах Ленобласти обнаружили два артиллерийских снаряда и две гранаты. Все найденные боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Так, в деревне Гостилицы Ломоносовского района местные жители обнаружили подозрительный предмет на горе Колокольня. Выяснилось, что это был немецкий артиллерийский снаряд калибра 75 миллиметров. В этом же районе в деревне Систо-Палкино возле жилых домов обнаружили гранату РГД-33, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В Тосненском районе в лесополосе около поселка Сельцо нашли гранату Ф-1 в состоянии сильной коррозии. А в поселке Вырица Гатчинского района на дачном участке также в состоянии сильной коррозии обнаружили 45-миллиметровый артиллерийский снаряд.