Фото: сотни мертвых карасей всплыли на поверхность водоема в Оржицах

Во вторник, 26 апреля, на пруду в деревню Малое Забродье в Ломоносовского районе Ленобласти местные рыбаки обнаружили мертвую рыбу — ей был покрыт практически весь берег водоема.

Фото: 47news

«Мы с другом чуть с ума не сошли. Каждый год там ловим карасиков, первый раз за 30 лет такое вижу. Не верю, что это замор, похоже на отравление», — рассказал 47news местный житель.

Пользователи соцсети рассказали, что карась хорошо переносит низкие температуры, но это полностью не защищает его от замора.

Ранее в выловленной в Финском заливе корюшке обнаружили личинки нематоды.