Пять правил завтрака, которые день за днем улучшают здоровье мозга

Автор: Сергей Агутин
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То, что мы едим, определяет наше состояние и влияет на здоровье. Поэтому, если начинать менять свой рацион, то стоит начать с завтрака. Вот несколько утренних привычек, соблюдение которых поможет улучшить память, внимание и остроту мозга.

Съедайте несколько грецких орехов на завтрак

В них содержится альфа-линоленовая кислота, форма полиненасыщенных жиров омега-3. В 30 граммах грецкого ореха — 2,5 грамма этого вещества, которое стимулирует мозг и «отменяет» деменцию. Именно поэтому грецкий орех считается идеальной пищей для нервной системы.

Орехи могут быть в вашей утренней тарелке в любом виде — измельченные в каше, йогурте или несладкой выпечке.

Ешьте яйца 

Яйца в любом виде богаты белком и отлично насыщают. Полезны яйца и для мозга. Исследования показывают, что у детей, которые едят яйца с желтками, улучшаются показатели внимания и памяти по сравнению с детьми, которые едят только белки или другие продукты — например, йогурт.

Еще одно исследование Frontiers in Nutrition также выявило связь между потреблением яиц и снижением риска развития деменции в пожилом возрасте, особенно болезни Альцгеймера.

Яйца содержат лютеин и холин — эти питательные вещества способны защитить мозг и сохранить когнитивные функции. Также в яйце есть лецитин — строительный материал для клеток головного мозга.

Ешьте овсянку  

К деменции может привести хронический недостаток важных витаминов — например, фолиевой кислоты. Она помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты, отвечая за «качество» крови, укрепляет иммунную систему, облегчая борьбу с вирусами, участвует в регуляции развития новых клеток и синтезе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК. Ученые назвали недостаток фолиевой кислоты в организме своеобразным биомаркером возможной деменции в старости.

Отличным источником витаминов группы B, в том числе фолиевой кислоты и витамина В12, считается овсяная каша, сваренная из цельнозерновой крупы.

Пейте правильный утренний коктейль

Речь идет о смузи из ягод и зеленых листовых овощей. Это два полезных для мозга продукта, которые даже включены в MIND-диету для головного мозга.

Согласно исследованиям, соблюдение этой диеты может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 53%, проявления деменции, замедлить снижение умственных способностей в пожилом возрасте и просто улучшить функциональную активность мозга.

Секрет зеленых овощей в том, что, кроме полезной для мозга клетчатки, они содержат много витаминов, нужных для здоровья сосудов головного мозга.

Исключите сладкие углеводы

Выпечка с добавлением сахара и изобилует трансжирами, очень вредна для мозга. Из-за скачков уровня глюкозы ваши когнитивные способности могут заметно ухудшиться: самые частые симптомы, говорящие об этом — мозговой туман и умственная усталость.

Не следует есть на завтрак сладкие каши из пакетиков. Обработанные хлопья и большое количество сахара способствуют увеличению веса, хроническому воспалению и ухудшению здоровья кишечника. Важно, что воспаление может ухудшить когнитивные функции, а здоровье кишечника напрямую влияет на работу мозга.

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