Visa понесла убытки в размере $60 млн после остановки деятельности в России

Visa оценила убытки из-за деконсолидации российской дочерней компании в 35 миллионов долларов. Также компания потеряла 25 миллионов из-за расходов на персонал.

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых шести месяцев 2021-2022 финансового года (завершилось 31 марта) возросла на 24% и достигла 7,606 миллиарда долларов.

В начале марта 2022 года Visa приостановила операции в России. В своем отчете компания уточнила, что больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.

— В течение трех и шести месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании, — отмечается в отчете Visa.

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Кроме того, из-за поддержки, которая отказывается сотрудникам компании в России и на Украине, Visa понесла дополнительные расходы на персонал в размере 25 миллионов долларов.