Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России

На горячей линии компании сообщили, что сведения о возобновлении работы появились в результате технического сбоя.

— Пока данных об открытии магазинов в России нет, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group, откроет свои магазины в России 30 апреля.

Корпорация основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и другие.