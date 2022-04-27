Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России

На горячей линии компании сообщили, что сведения о возобновлении работы появились в результате технического сбоя.
— Пока данных об открытии магазинов в России нет, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group, откроет свои магазины в России 30 апреля.
Корпорация основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и другие.
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26.04.2022 108