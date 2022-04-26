Магазины сети Zara возобновят работу в России 1 мая

Магазины торговой сети Zara, расположенные в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Петербурге и других городах страны, вновь откроются в воскресенье, 1 мая.

Это следует из расписания работы магазинов на ближайшие дни, которое размещено на официальном сайте компании. Также на сайте указан график работы торговых точек — с 10 до 22 часов.

При этом официального заявления от торговой сети еще не поступало. Однако ранее гендиректор Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Massimo Dutti) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что хочет вновь открыть все магазины в РФ «как можно скорее и как только позволят условия».

UPD: В компании заявили, что это был технический сбой.

Ранее стало известно, что все гипермаркеты OBI в России откроются до конца майских праздников.