В этом году Ростех представит новую модель защищенного смартфона AYYA

Новая модель смартфона будет более современной, но стоимость её заметно уменьшится.

В 2022 году Ростех выпустит новую модель отечественного смартфона AYYA, защищающую персональные данные владельца от несанкционированного доступа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Нова модель будет более современной по сравнению с предшественником, однако ее стоимость заметно уменьшится. Телефоны, как и раньше, будут работать под управлением двух операционных систем — Android или «Аврора».