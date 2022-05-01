Мультипликатор: чем занимается и где на него учат в Ленобласти и Петербурге?

Сегодня, 1 мая, более ста лет назад родился один из основных фигур отечественной анимации режиссер, художник и сценарист Федор Хитрук. Среди его работ «История одного преступления», «Винни Пух» и «Каникулы Бонифация». Чем интересна деятельность мультипликатора и где обучают будущих специалистов, рассказываем в нашем материале.

Что представляет собой профессия мультипликатор?

Мультипликатор или, по-другому, аниматор — это художник мультипликационного кино. Сейчас деятельность профессионалов распространяется на киноиндустрию, телевидение, видеоигры и рекламу. Так как для разных конечных целей используются разнообразные технологии — от рисунков до трехмерной графики, то есть различия в специализации создателей анимации. Существуют такие направления, как:

постановщик;

персонажист;

фоновщик (декоратор заднего плана);

контуровщик;

фазовщик;

прорисовщик;

заливщик;

мультипликатор спецэффектов.

Если ваш ребенок решил выбрать именно эту сферу деятельности, то ему будет проще в случае, когда он имеет врожденное чувство стиля и уникальное видение мира, обладает пониманием механики движения и хорошо разбирается в психологизме, чтобы передать задуманный характер будущего персонажа, а также отличается хорошим воображением и пространственным мышлением.

Какие плюсы есть у профессии мультипликатора?

У каждой профессии есть свои положительные нюансы. Мультипликатору присуще следующие:

возможность реализовать свои творческий потенциал , что является одним из важнейших аспектов для человека с оригинальным взглядом на жизнь;

, что является одним из важнейших аспектов для человека с оригинальным взглядом на жизнь; престижность профессии , выраженная в востребованности этой сферы деятельности;

, выраженная в востребованности этой сферы деятельности; достойная зарплата за счет спроса на специалистов. Квалифицированный художник-аниматор может зарабатывать в месяц около 80 тысяч рублей, режиссеры анимации способны получать от 100 тысяч рублей;

за счет спроса на специалистов. Квалифицированный художник-аниматор может зарабатывать в месяц около 80 тысяч рублей, режиссеры анимации способны получать от 100 тысяч рублей; возможность выбора наилучших условий для трудовой деятельности : если человек проявил себя в качестве умелого специалиста, то заинтересованные в нем компании могут создать рабочие условия под его желания. Также мультипликаторам доступна удаленная работа.

: если человек проявил себя в качестве умелого специалиста, то заинтересованные в нем компании могут создать рабочие условия под его желания. Также мультипликаторам доступна удаленная работа. возможность поменять рабочий профиль, которая предполагает, что мультипликатор является искусным художником, умеющим на высоте пользоваться графическими редакторами. Отсюда получается, что если человеку надоест заниматься мультипликацией, он сможет найти себя в веб-дизайне, рекламном бизнесе или других смежных областях.

Какие минусы могут скрывать за созданием анимации?

Помимо положительных особенностей указанной профессии, есть также и негативные моменты. Среди них:

длительное нахождение в одном положении. Чаще всего мультипликаторы просиживают часы за монитором, пытаясь воплотить в жизнь текущие задачи. Это может не далько повлиять на зрение, но и опорно-двигательную систему и само здоровье в целом. Самоорганизация и привычка следить за собой, например, выполнять на перерывах небольшой комплекс упражнений снизят возможные риски и повысят работоспособность.

Чаще всего мультипликаторы просиживают часы за монитором, пытаясь воплотить в жизнь текущие задачи. Это может не далько повлиять на зрение, но и опорно-двигательную систему и само здоровье в целом. Самоорганизация и привычка следить за собой, например, выполнять на перерывах небольшой комплекс упражнений снизят возможные риски и повысят работоспособность. монотонность работы за счет выполнения однообразных заданий.

Где обучают специалистов в Ленобласти и Санкт-Петербурге?

Для того, чтобы быть хорошим мультипликатором, не обязательно иметь соответствующую «корочку». Но при приеме на работу она может сыграть ключевую роль. К сожалению, в Ленобласти нет учебных заведений с этим направлением. Зато ленинградцы могут поступить на обучение в городе на Неве.

Петербургские вузы, где можно получить профессию «Художник-мультипликатор»:

Анимация и компьютерная графика (компьютерные игры). Абитуриентам предлагается 36 бюджетных мест с проходным баллом от 81. От 55 баллов возможно поступление на платное обучение, где 130 мест. Стоимость обучения в год — от 313 тысяч рублей.

Оформление печатной продукции: 16 бюджетных мест от 75 баллов, 20 мест с оплатой от 145 тысяч рублей в год при наборе 51 балла.

2. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств (Институт имени И.Е. Репина):

Искусство книги (художники-графики для оформления всех видов полиграфической продукции): восемь бюджетных мест от 77 баллов, пять мест с оплатой от 371 тысячи рублей в год при наличии 53 баллов.

3. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица (СПГХПА им. А.Л. Штиглица):

Художник-график (оформление печатной продукции): 16 бюджетных мест от 59 баллов, 25 мест с оплатой от 304 тысяч рублей в год при наличии 67 баллов;

Художник анимации и компьютерной графики: девять бюджетных мест от 85 баллов, 25 мест с оплатой от 304 тысяч рублей в год при наличии 66 баллов.

4. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ):

Режиссер анимации и компьютерной графики: три бюджетных места от 87 баллов, 12 мест с оплатой от 354 тысячи рублей в год при наличии 68 баллов;

Художник анимации и компьютерной графики: пять бюджетных мест от 91 балла, 25 мест с оплатой от 354 тысяч рублей в год при наличии 79 баллов.

Летняя школа мультипликации и анимации от Политеха предлагает школьникам с пятого по седьмой класс включительно в двух потоках: первый — с 30 мая и второй — с 20 июня на 10 дней погрузится в изучение визуальное творчество. Он рассчитан на 80 академических часов. Стоимость обучения составляет 24 200 рублей. Есть скидки при единовременной оплате и для лиц, которые имеют соцподдержку. Также предусмотрен летний интенсив, который длится в течение двух с половиной недель с ежедневными занятиями по четыре академических часа. Интенсив предполагает три потока. Первый стартует с 30 мая, второй с 20 июня, а третий запланирован на 15 августа. Детей в летнюю школу и на интенсив набирают в конце марта, поэтому на лето 2022 года все места уже заняты.

Для желающих постичь азы мультипликации есть трехмесячные дистанционные курсы. Такая образовательная услуга есть и на базе Университета Синергия — Факультет Анимации. В блоге Романа Семенцова приведен перечень из бесплатных и платных онлайн-курсов по анимации.

Для самостоятельного изучения

Помимо онлайн-площадок, где можно изучить интересующее направление, вот список литературы, которая поможет освоить искусство мультипликации: