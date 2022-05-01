Мультипликатор: чем занимается и где на него учат в Ленобласти и Петербурге?

Сегодня, 1 мая, более ста лет назад родился один из основных фигур отечественной анимации режиссер, художник и сценарист Федор Хитрук. Среди его работ «История одного преступления», «Винни Пух» и «Каникулы Бонифация». Чем интересна деятельность мультипликатора и где обучают будущих специалистов, рассказываем в нашем материале.
Что представляет собой профессия мультипликатор?
Мультипликатор или, по-другому, аниматор — это художник мультипликационного кино. Сейчас деятельность профессионалов распространяется на киноиндустрию, телевидение, видеоигры и рекламу. Так как для разных конечных целей используются разнообразные технологии — от рисунков до трехмерной графики, то есть различия в специализации создателей анимации. Существуют такие направления, как:
- постановщик;
- персонажист;
- фоновщик (декоратор заднего плана);
- контуровщик;
- фазовщик;
- прорисовщик;
- заливщик;
- мультипликатор спецэффектов.
Если ваш ребенок решил выбрать именно эту сферу деятельности, то ему будет проще в случае, когда он имеет врожденное чувство стиля и уникальное видение мира, обладает пониманием механики движения и хорошо разбирается в психологизме, чтобы передать задуманный характер будущего персонажа, а также отличается хорошим воображением и пространственным мышлением.
Какие плюсы есть у профессии мультипликатора?
У каждой профессии есть свои положительные нюансы. Мультипликатору присуще следующие:
- возможность реализовать свои творческий потенциал, что является одним из важнейших аспектов для человека с оригинальным взглядом на жизнь;
- престижность профессии, выраженная в востребованности этой сферы деятельности;
- достойная зарплата за счет спроса на специалистов. Квалифицированный художник-аниматор может зарабатывать в месяц около 80 тысяч рублей, режиссеры анимации способны получать от 100 тысяч рублей;
- возможность выбора наилучших условий для трудовой деятельности: если человек проявил себя в качестве умелого специалиста, то заинтересованные в нем компании могут создать рабочие условия под его желания. Также мультипликаторам доступна удаленная работа.
- возможность поменять рабочий профиль, которая предполагает, что мультипликатор является искусным художником, умеющим на высоте пользоваться графическими редакторами. Отсюда получается, что если человеку надоест заниматься мультипликацией, он сможет найти себя в веб-дизайне, рекламном бизнесе или других смежных областях.
Какие минусы могут скрывать за созданием анимации?
Помимо положительных особенностей указанной профессии, есть также и негативные моменты. Среди них:
- длительное нахождение в одном положении. Чаще всего мультипликаторы просиживают часы за монитором, пытаясь воплотить в жизнь текущие задачи. Это может не далько повлиять на зрение, но и опорно-двигательную систему и само здоровье в целом. Самоорганизация и привычка следить за собой, например, выполнять на перерывах небольшой комплекс упражнений снизят возможные риски и повысят работоспособность.
- монотонность работы за счет выполнения однообразных заданий.
Где обучают специалистов в Ленобласти и Санкт-Петербурге?
Для того, чтобы быть хорошим мультипликатором, не обязательно иметь соответствующую «корочку». Но при приеме на работу она может сыграть ключевую роль. К сожалению, в Ленобласти нет учебных заведений с этим направлением. Зато ленинградцы могут поступить на обучение в городе на Неве.
Петербургские вузы, где можно получить профессию «Художник-мультипликатор»:
- Анимация и компьютерная графика (компьютерные игры). Абитуриентам предлагается 36 бюджетных мест с проходным баллом от 81. От 55 баллов возможно поступление на платное обучение, где 130 мест. Стоимость обучения в год — от 313 тысяч рублей.
- Оформление печатной продукции: 16 бюджетных мест от 75 баллов, 20 мест с оплатой от 145 тысяч рублей в год при наборе 51 балла.
2. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств (Институт имени И.Е. Репина):
- Искусство книги (художники-графики для оформления всех видов полиграфической продукции): восемь бюджетных мест от 77 баллов, пять мест с оплатой от 371 тысячи рублей в год при наличии 53 баллов.
3. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица (СПГХПА им. А.Л. Штиглица):
- Художник-график (оформление печатной продукции): 16 бюджетных мест от 59 баллов, 25 мест с оплатой от 304 тысяч рублей в год при наличии 67 баллов;
- Художник анимации и компьютерной графики: девять бюджетных мест от 85 баллов, 25 мест с оплатой от 304 тысяч рублей в год при наличии 66 баллов.
4. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ):
- Режиссер анимации и компьютерной графики: три бюджетных места от 87 баллов, 12 мест с оплатой от 354 тысячи рублей в год при наличии 68 баллов;
- Художник анимации и компьютерной графики: пять бюджетных мест от 91 балла, 25 мест с оплатой от 354 тысяч рублей в год при наличии 79 баллов.
Летняя школа мультипликации и анимации от Политеха предлагает школьникам с пятого по седьмой класс включительно в двух потоках: первый — с 30 мая и второй — с 20 июня на 10 дней погрузится в изучение визуальное творчество. Он рассчитан на 80 академических часов. Стоимость обучения составляет 24 200 рублей. Есть скидки при единовременной оплате и для лиц, которые имеют соцподдержку. Также предусмотрен летний интенсив, который длится в течение двух с половиной недель с ежедневными занятиями по четыре академических часа. Интенсив предполагает три потока. Первый стартует с 30 мая, второй с 20 июня, а третий запланирован на 15 августа. Детей в летнюю школу и на интенсив набирают в конце марта, поэтому на лето 2022 года все места уже заняты.
Для желающих постичь азы мультипликации есть трехмесячные дистанционные курсы. Такая образовательная услуга есть и на базе Университета Синергия — Факультет Анимации. В блоге Романа Семенцова приведен перечень из бесплатных и платных онлайн-курсов по анимации.
Для самостоятельного изучения
Помимо онлайн-площадок, где можно изучить интересующее направление, вот список литературы, которая поможет освоить искусство мультипликации:
- Д.Н. Бабиченко — «Искусство мультипликации»;
- С.В. Асенин — «Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации»;
- Геннадий Смолянов — «Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме»;
- Марк Саймон — «Как создать собственный мультфильм»;
- Ричард Уильямс — «Набор для выживания аниматора»;
- Александр Невидимов — «100 лучших мультфильмов»;
- Борис Иванов — «Введение в японскую анимацию»;
- Журнал «Киноведческие записки» — N 52, 2001 года.