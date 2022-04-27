«Не трогайте никого»: Матвиенко призвала дать свободу бизнесу в России

Спикер Совфеда обещает выйти на улицу с плакатом, если бизнесу не дадут работать.

Об этом Валентина Матвиенко заявила на заседании Совета законодателей 27 апреля, в среду, пишет РИА Новости. Спикер призвала дать свободу предпринимателям для развития и не мешать им работать.

«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», — обещает Матвиенко.

По словам политика, в России креативные и разносторонние люди.

«Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет…. не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще рабочие места создают», — заявила Матвиенко.