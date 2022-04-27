В России пройдет очередная индексация пенсий и соцвыплат

Владимир Путин анонсировал повышение пенсионных и социальных выплат россиянам.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Совете Законодателей РФ в Петербурге 27 апреля. Президент поручил парламентариям проработать механизмы повышения ряда пособий и зарплат бюджетникам. Предложения необходимо будет представить в ближайшее время.

Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Все поправки направлены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан, — заявил Владимир Путин.