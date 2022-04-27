«Один случай на миллиард»: петербурженка скончалась от проглоченной рыбьей кости

Автор: Анастасия Щербакова
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67-летняя пенсионерка погибла в больнице от непроникающего ранения сердца. Трагический случай с женщиной произошел из-за рыбьей кости.

Как оказалось, несчастный случай с женщиной произошел еще 19 апреля. Пожилой женщине стало плохо и она обратилась в поликлинику, куда позже ей вызвали скорую с дальнейшей госпитализацией.

В больнице состояние пенсионерки достигло критического уровня 22 апреля, медики были не в силах ей помочь. Официальной причиной смерти пациентки стало непроникающее ранение сердца рыбьей костью, перфорировавшей пищевод.

Кардиохирурги, все как один, утверждают, что такое просто невозможно — «нонсенс», «никогда с таким не сталкивался». Однако портал Фонтанка нашел эксперта, который заявил, что случившееся — вполне возможный диагноз. Что именно произошло с несчастной женщиной, рассказывается у наших коллег.

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