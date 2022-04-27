Мотофестиваль перекроет движение в центре Петербурга

В субботу, 30 апреля, в Петербурге пройдет фестиваль #мотоГТО в рамках открытия мотосезона-2022. В связи с этим в центре города перекроют улицы и запретят парковку.

Как сообщили в комитете по транспорту, движение транспорта будет прекращено с 07:00 до 23:59 – по Дворцовой площади и примыкающим проездам; с 14:55 до 16:00 для транспорта будут поэтапно, по мере движения колонны, закрывать набережные, улицы, площади и проспекты. Полный список перекрытий – по ссылке.

Кроме того, с 00:00 до 16:00 будет запрещена парковка автомобилей по улице Смольного, площади Пролетарской Диктатуры и по 16-17-й линиям В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В. О.

Напомним, с 28 апреля в центре Петербурга временно вводят ограничения движения транспорта для проведения репетиций и торжественного парада в честь Дня Победы.