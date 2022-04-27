Ближайшей ночью небо Ленобласти может озарить северное сияние

Охотники за авророй в ночь на 28 апреля прогнозируют появление зеленого зарева в небе над регионом. Но это не точно.

К такому выводу пришли энтузиасты из tg-канала Астро Фото Болото вечером, 27 апреля. Прогноз появления авроры в области следует из графиков, представленных ниже. Признаться, неподготовленному человеку не разобрать, что значат все эти цифры и кривые линии, но, как пишут знатоки, они говорят о высокой вероятности зеленого зарева.

Сегодня ночью возможно северное сияние, но это не точно. Последние часы направление компоненты Bz два периода находилось в отрицательном значении, если оно будет в таких же значениях к темному времени, около 23 часов вечера в европейской части, то северное сияние — будет до 58 градуса северной широты, — пишут охотники за авророй.