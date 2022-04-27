Появилось видео падения доски ламината на прохожего в Буграх

Прилетевшая из ниоткуда дощечка ламината едва не убила проходившего в этот момент местного жителя. Пострадавший получил открытый перелом носа, а в содеянном призналась 9-летняя девочка.

Видео оказалось в распоряжении портала Невские Новости 27 апреля. На кадрах видно, как мужчина собирался войти в парадную дома. Не доходя буквально пару метров до лестницы, ему в область носа прилетел кусок ламината. От внезапной и сильной боли пострадавший какое-то время был в шоковом состоянии.

Проходившие в этот момент люди, вероятно, растерялись от увиденного и не стали сразу вызывать скорую или пытаться помочь.

По данным Невских новостей, мама девочки, которая случайно и отправила в полет ламинат, уже связалась с пострадавшим. Судя по представленной переписке, мирного разрешения инцидента не последует и к разбирательствам будут подключаться правоохранители.

Напомним, инцидент произошел три дня назад. Пострадавший мужчина, отойдя от шока, рассказал, что он шел вдоль домов, как вдруг, сверху прилетела дощечка от ламината прямо ему в нос.

Позже в случившемся призналась 9-летняя школьница. Она сразу после случившегося выбежала из подъезда и рассказала, что случайно споткнулась об эту доску на общем балконе, из-за чего она полетела с шестого этажа. Как отметил мужчина, от смерти его отделял буквально один шаг.