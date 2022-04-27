Годовалый ребенок утонул в ванной квартиры на Авиаконструкторов. Мать малыша была пьяна

Вечером, 27 апреля, в одном из домов Приморского района города произошла трагедия. Годовалый малыш утонул в ванной, пока его мать распивала алкоголь.
Об этом сообщает портал Невские новости со ссылкой на свои источники.
Предварительно известно, что годовалый ребенок погиб, утонув в ванной. Его мать находилась в состоянии опьянения.
Сообщается, что у нерадивой женщины есть второй ребенок возрастом два года. Он проснулся, когда в квартиру уже наведалась полиция. Правоохранители и застали мать в пьяном состоянии на месте трагедии.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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