Годовалый ребенок утонул в ванной квартиры на Авиаконструкторов. Мать малыша была пьяна

Вечером, 27 апреля, в одном из домов Приморского района города произошла трагедия. Годовалый малыш утонул в ванной, пока его мать распивала алкоголь.

Об этом сообщает портал Невские новости со ссылкой на свои источники.

Предварительно известно, что годовалый ребенок погиб, утонув в ванной. Его мать находилась в состоянии опьянения.

Сообщается, что у нерадивой женщины есть второй ребенок возрастом два года. Он проснулся, когда в квартиру уже наведалась полиция. Правоохранители и застали мать в пьяном состоянии на месте трагедии.

Обстоятельства случившегося выясняются.