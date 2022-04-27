Число отравившихся едой в петербургской школе достигло 23 человек

Происшествием уже заинтересовалась прокуратура Невского района Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ведомства вечером, 27 апреля, количество отравившихся детей в школе № 26 достигло 23. Кишечная палочка была обнаружена не только у младшеклассников, но и у более старших ребят.

Под подозрением оказалась школьная столовая. Сейчас его проверяют сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних и безопасном пребывании детей в образовательном учреждении, — сообщает прокуратура.

Напомним, изначально кишечную инфекцию выявили у семерых учащихся школы в Невском районе Петербурга. Три ребенка были госпитализированы в больницу.

Незадолго до этого, уже в другой школе, восемь учениц пожарили фарш на моющем средстве, готовя макароны «по-флотски». Как именно это произошло неизвестно. Есть версия, что бутылки с маслом и химией перепутали, поскольку оно находилось не в заводской упаковке. Однако симптомов отравления у детей не было. С целью профилактики, учеников отправили в больницу на осмотр.