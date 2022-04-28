Финны отказались платить за российский газ в рублях

Решение финского правительства было принято на основе рекомендации Европейской комиссии.
По словам министра по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, Финляндия отказывается платить за российский газ рублями.
В свою очередь отметим, что 94% потребляемого Финляндией газа поставляют российские компании.
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27.04.2022 303