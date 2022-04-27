Куда не поступит российский газ?

Весной 2022 года после нововведений по оплате российского газа вокруг него появилось много шумихи. Практически ежедневно обновляется информация по странам, которые готовы или отказываются оплачивать голубое топливо из России в рублях. Многие представители европейских стран были уверены, что заявление Путина об отключении газа в случае ненадлежащего исполнения новой схемы оплаты не будет воплощено в жизнь. На практике все оказалось иначе.

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Сейчас об остановке подачи топлива известно в двух странах — в Польше и Болгарии. В конце апреля 2022 года во многих государствах, с кем «Газпром» имеет договоры на обслуживание, наступило время оплаты по новой схеме, то есть в рублях. От польских и болгарских представителей денежные средства за газ так и не поступили. Это привело к обнулению газовых потоков.

На сегодняшний день новую схему платежей одобрили в Белоруссии и Армении. Российские власти поясняют, что список неполный. Есть другие государства, принявшие нововведение по оплате в рублях. Их пока официально объявить не могут.

Известно, что большинство стран-недоброжелателей отрицательно относятся к новой схеме оплаты топлива — страны Евросоюза и Украина. В Германии наблюдается разногласия между энергетическими компаниями: кто-то готов перейти на рубли, другие категорически против. Страна на чуть менее 50% зависима от российского газа. Его утрата может привести к финансовым издержкам в размере 180 миллионов рублей. Множество предприятий в случае закрытия вентиля в Германию столкнутся с застоем, а сотрудники потеряют свои рабочие места. Подобные последствия могут ожидать и другие страны. В непростой ситуации оказалась британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell. Она имеет долгосрочные контракты с Россией, а способов для оплаты российского газа у нее нет.

Основное количество платежей за голубое топливо потребителям из Европы назначено за май 2022 года, согласно ранее подписанным контрактам. Как показала практика, те, кто не выполнит новые требования, окажутся отрезанными от газовых поступлений.

Словакия, по словам премьера Эдуарда Хегера, планирует осуществить платеж за газ в евро. Он отметил, что если в стране начнутся перебои с поставками российского газа, то к этому готовы. Сейчас представители власти Словакии ищут альтернативные пути газовых потоков. Государство примерно на 85% зависит от голубого топлива из России.

«Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения», — озвучил Хегер.

В США новая мера была воспринята как попытка уйти от наложенных на Россию санкций. Отметим, что лидер РФ Владимир Путин ввел требование оплаты газа в рублях после заморозки счетов российских компаний на Западе.