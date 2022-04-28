Две иномарки лоб в лоб столкнулись возле Гатчины. Один водитель погиб

По информации ivbg.ru, 27 апреля около 23:00 на 42 километре трассы «Петербург – Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись автомобиль марки Mercedes-Benz и Volkswagen Golf.

В результате ДТП погиб 49-летний водитель «Мерседеса», выехавший на полосу встречного движения. Установлено, что он жил в деревне Малое Верево. Второй участник аварии – 34-летний водитель «Гольфа» – получил ушиб поясницы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.