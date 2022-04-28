Две иномарки лоб в лоб столкнулись возле Гатчины. Один водитель погиб

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 апреля около 23:00 на 42 километре трассы «Петербург – Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись автомобиль марки Mercedes-Benz и Volkswagen Golf.

В результате ДТП погиб 49-летний водитель «Мерседеса», выехавший на полосу встречного движения. Установлено, что он жил в деревне Малое Верево. Второй участник аварии – 34-летний водитель «Гольфа» – получил ушиб поясницы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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17.02.2022 1784
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