Две иномарки лоб в лоб столкнулись возле Гатчины. Один водитель погиб

По информации ivbg.ru, 27 апреля около 23:00 на 42 километре трассы «Петербург – Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись автомобиль марки Mercedes-Benz и Volkswagen Golf.
В результате ДТП погиб 49-летний водитель «Мерседеса», выехавший на полосу встречного движения. Установлено, что он жил в деревне Малое Верево. Второй участник аварии – 34-летний водитель «Гольфа» – получил ушиб поясницы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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