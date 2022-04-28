Более половины кинотеатров в России могут закрыться из-за недостатка репертуара

В Ассоциации владельцев кинотеатров добавили, что падение выручки прогнозируется более чем на 80%.

В ассоциации также сообщили, что «события февраля и марта драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката». Так, падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года — 54% и 59% соответственно. Кроме того, в Ассоциации владельцев кинотеатров констатировали, что к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране.

При этом там добавили, что в текущих условиях у российских продюсеров и кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объём фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно.