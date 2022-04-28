План по догазификации в Ленинградской области увеличился

Количество домовладений, которые планируется газифицировать в 2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тыс. до 61,9 тыс.

АО «Газпром» по факту заявок от жителей области добавило в него больше трех тысяч домовладений. Среди них — хутор Майзит Тосненского района, деревня Рыжково, поселки Аврово и Ахматова гора Волховского района.

«Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них уже приняты в работу 22 тыс. Лидеры по числу заявок — Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский и Тосненский районы», ― пояснил зампред правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области. Полный список по ссылке.

Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.