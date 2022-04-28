В Ленобласти в первые в этом году в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал косолапый хозяин леса.
После пробуждения косолапый отправился добывать себе пищу — рыбачить. Маршрут медведя удалось отследить по следам, которые были замечены при облете территории квадрокоптером. Позднее животное попало в объектив фотоловушки в заказнике «Олонецкий».
Фото: Сергей Назаров
Многодетную мать-медведицу с малышами пока заснять не удалось.
Ранее проснувшегося после зимней спячки медведя заметили в Сланцевском районе.