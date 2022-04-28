В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника впервые попал проснувшийся после зимней спячки медведь

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти в первые в этом году в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал косолапый хозяин леса.

После пробуждения косолапый отправился добывать себе пищу — рыбачить. Маршрут медведя удалось отследить по следам, которые были замечены при облете территории квадрокоптером. Позднее животное попало в объектив фотоловушки в заказнике «Олонецкий».

В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника впервые попал проснувшийся после зимней спячки медведь Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть
В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника впервые попал проснувшийся после зимней спячки медведь Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть
В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника впервые попал проснувшийся после зимней спячки медведь Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть
В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника впервые попал проснувшийся после зимней спячки медведь Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть
В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника впервые попал проснувшийся после зимней спячки медведь Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть
Фото: Сергей Назаров

Многодетную мать-медведицу с малышами пока заснять не удалось.

Ранее проснувшегося после зимней спячки медведя заметили в Сланцевском районе.

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