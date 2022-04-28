В Петербурге спустя год задержала мужчину за оскорбления ветеранов в соцсети

В Петербурге задержан 28-летний мужчина, его подозревают в реабилитации нацизма.

Установлено, что годом ранее — с 4 по 5 мая — петербуржец от имени «Наталии» оставлял под постами в социальных сетях, где были поздравления ветеранам с Днем Победы, оскорбительные комментарии и «открытки», которые содержали оскверненные изображения георгиевской ленты.

Мужчину задержали. В ходе обысков у него изъяли мобильный телефон, ноутбук и роутер. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее был задержан житель Новогорелово, который разместил портрет нацистского солдата на сайте «Бессмертного полка».