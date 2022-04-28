На открывшего огонь по агрессивным собачникам в Петербурге завели уголовное дело

Мужчина, решивший припугнуть агрессивную пару с тремя доберманами на Луначарского, теперь находится под следствий. Ему вменяют хулиганство с применением оружия.

Об этом стало известно редакции Mash на Мойке вечером, 28 апреля. По данным канала, на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213-й (Хулиганство с применением оружия).

Девушка задержанного сообщила, что он все еще в полиции. Сейчас он встречается с адвокатом. Травматический пистолет он приобрел полтора месяца назад.

Напомним, конфликт жителей дома на проспекте Луначарского достиг апогея минувшим вечером.

Жители дома жаловались на агрессивную парочку с тремя большими собаками породы доберман. Они оккупировали местный двор и натравливали псов на других собачников. Молодому человеку по имени Никита такое положение дел не нравилось и на площадку он пришел с травматическим пистолетом.

Как итог — у пострадавшего открытая черепно-мозговая, перелом лобной кости, пулевое слепое ранение головы и левой половины груди.