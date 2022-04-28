Умершего 12 лет назад Владислава Галкина «воскресили» для эпизода в сериале «Диверсант»

9 мая «Первый канал» покажет премьеру новой части сериала «Диверсант». В нем появится ушедший в 2010 году Владислав Галкин.
Об этом 28 апреля пишет издание Афиша. Данный трюк стал возможен благодаря технологии «deep fake», основанной на искусственном интеллекте. Благодаря ей, в новой части культовой саги появится Владислав Галкин в 8-минутном эпизоде.
Фото: Афиша
Фото: Афиша
Фото: Афиша
По сюжету, действия картины развернутся в конце Великой Отечественной, 1945 году, когда советские войска начали готовить штурм Кенигсберга (Калининград).
Григорий Калтыгин, которого отыгрывал Владислав Галкин, появлялся в первых частях «Диверсанта» еще в 2004 и 2007 годах.
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