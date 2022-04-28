Умершего 12 лет назад Владислава Галкина «воскресили» для эпизода в сериале «Диверсант»

9 мая «Первый канал» покажет премьеру новой части сериала «Диверсант». В нем появится ушедший в 2010 году Владислав Галкин.

Об этом 28 апреля пишет издание Афиша. Данный трюк стал возможен благодаря технологии «deep fake», основанной на искусственном интеллекте. Благодаря ей, в новой части культовой саги появится Владислав Галкин в 8-минутном эпизоде.

Фото: Афиша Фото: Афиша

По сюжету, действия картины развернутся в конце Великой Отечественной, 1945 году, когда советские войска начали готовить штурм Кенигсберга (Калининград).

Григорий Калтыгин, которого отыгрывал Владислав Галкин, появлялся в первых частях «Диверсанта» еще в 2004 и 2007 годах.