«Коммерсантъ» сообщает о возможном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ

Как сообщает «Коммерсантъ», Андрей Костин выступил с инициативой объединить банк ВТБ в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ). По данным издания, идея одобрена Центробанком.

Источники сообщили «Коммерсанту», что объединение позволит банкам экономить на отделениях и персонале, а бюджету – оптимизировать расходы на стабилизацию банковского сектора.

Источник газеты также считает, что этот шаг «приведет крупного федерального игрока в Крым».