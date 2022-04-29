Депутат Госдумы предложила признать иноагентами артистов, негативно отзывающихся о России

Представители творческих профессий, которые «отзываются негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе», необходимо внести в список иноагентов и лишить возможности выступать в стране, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием, — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает на митингах, — должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов — ред.)», — отметила Ямпольская.

Она подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая по всей России.