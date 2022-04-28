В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая по всей России

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая на федеральный уровень. С инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — отметил парламентарий.

По его мнению, из-за выпитого алкоголя в праздничные дни часто возникают бытовые конфликты и драки. Он считает, что в этот день россияне должны быть более уважительны к ветеранам и этой дате.

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Также он добавил, что ряд регионов уже приняли такие запреты на своих территориях. Главам всех регионов России были направлены соответствующее предложение, чтобы в дальнейшем запретить продажу алкоголя в этот день на федеральном уровне.