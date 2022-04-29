ЦБ снизил ключевую ставку до 14 процентов

Банк России внезапно понизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых.

Об этом регулятор сообщает в своем Telegram-канале 29 апреля, в пятницу.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, — указано в сообщении ЦБ.

Дальнейшие изменения ключевой ставки будут зависеть от фактического и ожидаемого уровня инфляции относительно «цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий». В этом году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне в 18 – 23 %. Однако уже в 2023 году показатель снизится до 5-7 %.

Также регулятор отметил, что есть вероятность повторного снижения ключевой ставки в этом году.