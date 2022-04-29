В Петербурге и Ленобласти нашли двух истощенных тюленят — фото

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино 28 апреля доставили двух истощенных и раненных тюленят.

Одного нашли у поселка Лебяжье. Второго малыша нашли на улице Маршала Казакова в Петербурге. Оба — самцы, тощие и с ранами на передних конечностях.

Фо то: vk.com/sealrescue

Первый в этом году тюлененок в центр поступил еще 18 апреля. Его обнаружили на подступах к Ленинградской атомной электростанции. Он был сильно истощен, простужен, поражен паразитами и очень слаб.