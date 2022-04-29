Экспортеры из Ленобласти побывали с бизнес-миссией в Узбекистане

В деловой поездке приняли участие восемь предприятий из Ленобласти.
Делегация посетила выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022». Руководство Центра развития промышленности и предприятия познакомились с работой индустриального бизнес-парка Tashkent Index, а также посетили площадку Технопарка, где расположены промышленные производства 14 компаний.
За три дня бизнес-миссии областные предприятия провели порядка 60 встреч с компаниями Республики Узбекистан. По итогам бизнес-миссии несколько компаний планируют заключить 7 контрактов на поставку своей продукции.
До конца года Центр поддержки экспорта проведет бизнес-миссии в Турцию, Казахстан, Израиль и Объединённые Арабские Эмираты. Также запланированы бизнес-миссии с Российским экспортным центром в Киргизию, Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и Египет.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.
По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов.