На Дороге Жизни восстановили пострадавший от вандалов столб

В первой половине вандалы оторвали серп и молот с одного из столбов Дороги жизни, установленных в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленобласти.
Повреждение заметили сотрудники музея во время контрольного объезда объектов культурного наследия. Было сообщено в Следственный комитет Ленобласти, который возбудил уголовное дело.
Столб Дороги жизни успешно восстановили — на место вернулись серп и молот.
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16.03.2022 523