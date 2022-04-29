На Дороге Жизни восстановили пострадавший от вандалов столб

В первой половине вандалы оторвали серп и молот с одного из столбов Дороги жизни, установленных в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленобласти.

Повреждение заметили сотрудники музея во время контрольного объезда объектов культурного наследия. Было сообщено в Следственный комитет Ленобласти, который возбудил уголовное дело.

Столб Дороги жизни успешно восстановили — на место вернулись серп и молот.