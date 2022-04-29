ВС РФ за день поразили 38 объектов военной инфраструктуры Украины

Автор: Анастасия Щербакова
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Публикуем основные выдержки из вечернего брифинга Минобороны РФ о ходе военной спецоперации на Украине.

Информация об этом вечером, 29 апреля, публикуется в tg-канале оборонного ведомства.

  • Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги.

 

  • Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье.

 

  • Ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины. Уничтожены: в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева.

 

  • Артиллерийскими подразделениями поражены: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения.

 

  • Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка. В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское.
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