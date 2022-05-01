В Рыбацком на полянке возле ЛЭП нашли испуганную трехлетнюю девочку

Девочку трех лет нашли поздно вечером 30 апреля на поляне около линии электропередачи недалеко от Металлостроя.

Ребенок был очень напуган и отказывался что-либо говорить. Как сообщает паблик «Мэш на Мойке», родители девочки нашлись, но малышку пока не возвращают в семью.

Известно, родители в этот день поругались, и муж ушел из дома. Жена с признаками опьянения отказалась проходить освидетельствование. Семья не состоит на учете в ПДН, у них еще трое детей. 33-летняя мать сейчас беременна пятым.

Правоохранители проверяют все условия проживания в семье. В отношении матери составили административное дело за несоблюдение родительских обязанностей.