В Рыбацком на полянке возле ЛЭП нашли испуганную трехлетнюю девочку

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Девочку трех лет нашли поздно вечером 30 апреля на поляне около линии электропередачи недалеко от Металлостроя.

Ребенок был очень напуган и отказывался что-либо говорить. Как сообщает паблик «Мэш на Мойке», родители девочки нашлись, но малышку пока не возвращают в семью.

7j4HlCFJ_raEZbn_0GE6tl988t5UEnStm-zm32kBOm0sJF1Z39S9PFVdOchRs5MCByF_9skRfAv8r9eGvQ0dxq34
Источник: vk.com/mash.moyka

Известно, родители в этот день поругались, и муж ушел из дома. Жена с признаками опьянения отказалась проходить освидетельствование. Семья не состоит на учете в ПДН, у них еще трое детей. 33-летняя мать сейчас беременна пятым.

Правоохранители проверяют все условия проживания в семье. В отношении матери составили административное дело за несоблюдение родительских обязанностей.

Вам будет интересно
Дерзкие подростки из Ромашек напали на студента ради булок
По информации ivbg.ru, 26 апреля в трое неизвестных в темной одежде напали на 19-летнего на 19-летнего студента ЛГУ имени Пушкина на...
30.04.2022 107
Автор