Дерзкие подростки из Ромашек напали на студента ради булок

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 26 апреля в трое неизвестных в темной одежде напали на 19-летнего на 19-летнего студента ЛГУ имени Пушкина на улице Детскосельской в Павловске.

В лицо ему распылили содержимое баллончика и забрали рюкзак, в котором находились документы и выпечка.

По подозрению в нападении 29 апреля задержаны трое 17-летних жителей поселка Ромашки Приозерского района. Судя по соцсетям одного из задержанных, он позиционирует себя дерзким хулиганом. Например, прячет лицо под балаклавой.

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