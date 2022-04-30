По информации ivbg.ru, 26 апреля в трое неизвестных в темной одежде напали на 19-летнего на 19-летнего студента ЛГУ имени Пушкина на улице Детскосельской в Павловске.

В лицо ему распылили содержимое баллончика и забрали рюкзак, в котором находились документы и выпечка.

По подозрению в нападении 29 апреля задержаны трое 17-летних жителей поселка Ромашки Приозерского района. Судя по соцсетям одного из задержанных, он позиционирует себя дерзким хулиганом. Например, прячет лицо под балаклавой.